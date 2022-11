Pogba lavora per tornare in campo contro il Napoli 

(Di domenica 27 novembre 2022) Paulè in vacanza a Miami ma continua la sua riabilitazione perinalla ripresa del campionato. Finora ha saltato tutte le 21 partite pre sosta ed è stato costretto anche a rinunciare al Mondiale. Vuolea giocare in condizioni perfette, per rifarsi. Il Corriere dello Sport dà qualche notizia sul programma di riabilitazione che sta seguendo il calciatore Juve dopo l’operazione al ginocchio destro di inizio settembre. “Così il francesesenza sosta durante le ferie in Florida, seguito passo passo nel suo percorso da un componente dello staff medico della club bianconero che l’ha accompagnato negli Stati Uniti”. Il recupero prosegue secondo i tempi prestabiliti. “sta seguendo un programma personalizzato fatto di lavoro atletico, in palestra e in ...

