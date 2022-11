Frana a Ischia | sette i morti accertati Anche un bambino di 22 giorni E fratello e sorella di 11 e 6 anni Inchiesta sugli abusi edilizi

...dei fondi e ci sono stati commissariamenti per il dissesto idrogeologico dell'isola d'e di ... 'Mi auguravo che cominciassero presto - aggiunge - perché a seguito dellache ci fu alle Terme ...Napoli, 27 novembre 2022 Nelle immagini le carcasse di automobili, motorini e pullman turistici trascinati via dalla furia delleche ha investito il comune di Casamicciola, aNell'esprimere il cordoglio per le vittime di Ischia non si può tacere che certe tragedie hanno per gran parte origine politica. La frana di Ischia ci ricorda piaghe vecchie e nuove del nostro paese.La premier ha ringraziato i vigili del fuoco in apertura del Cdm straordinario. Cdm straordinario per la frana di Ischia. Allo stesso tempo ha espresso profonda gratitudine per l’impegno ininterrotto ...