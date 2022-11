Federico Leo mette in pista la Nissan GTR e la Porsche 911 Turbo S Guardate chi vince

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) OggiLeoalla prova per Liberotv due auto bellissime: unaGTR e unaCarrera 911S per testare accelerazioni, riprese e frenate. Entrambi sono 4x4 ed hanno più di 500 cavalli e sembrano essere state create per la sfida, l'una contro l'altra. Sono due bolidi, ma in realtà non c'è partita. Guarda chi ha vinto.Leo è un pilota automobilistico italiano, vincitore del Campionato Europeo FIA GT3 nel 2011 e dell'International GT Open nel 2012, Campione Italiano GT 2016. Dal 2011Leo passa stabilmente alla guida di vetture Gran Turismo. La sua prima stagione lo vede protagonista nel campionato Europeo FIA GT3, dove alla guida di una Ferrari 458 Italia GT3 del team AF Corse conquista il titolo, ottenendo una vittoria e ...