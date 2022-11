Mondiali Qatar 2022 | Brasile-Serbia dove vederla in tv o streaming | orario e canale RAI

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 novembre 2022) Per istasera si gioca, seconda partita del gruppo G: ecco a che ora e su qualeRAI seguirla. Stasera 24 novembre si gioca, le due squadre fanno il loro esordio aidi. L'incontro del gruppo G si potrà vedere sia in televisione, in chiaro, che in, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni.in televisionesi gioca stasera alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Le due squadre si scontrano nella cornice dello Stadio Lusail ...