Violenza digitale contro le donne | ecco la campagna di sensibilizzazione

Altreconomia

In Europa una donna su dieci ha gia' subito violenze informatiche all'eta' di 15 anni, sette donne su dieci sono state attaccate attraverso cyberstalking e hanno subi'to almeno una forma difisica o sessuale da parte di un partner intimo. Il progetto De Stalk e' la prima campagna di sensibilizzazione per donne ma anche per uomini. A raccontare il progetto e' la ricercatrice ...... compatibili con delle ferite inferte intenzionalmente e con particolare. Il cranio del ... In particolare, le lesioni sono state analizzate mediante l'uso di un microscopio... La violenza digitale, invasiva e nascosta degli stalkerware che colpisce le donne In Europa una donna su dieci ha gia' subito violenze informatiche all'eta' di 15 anni, sette donne su dieci sono state attaccate ...ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare i servizi e ampliare gli orari di apertura dei Centri Antiviolenza, aprirne di nuovi, anche ...