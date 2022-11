Quanto hanno speso Wanda Nara e Icardi per la vacanza di riconciliazione alle Maldive?

(Di mercoledì 23 novembre 2022)per la loro? Pare che la coppia abbia deciso di riconciliarsi con una piccola “luna di miele” in un resort extra lusso. Il matrimonio tra la showgirl e il calciatore sembra non trovare pace e il mondo del gossip continua a parlare di loro:e Maurofatto pace? foto InstagramSecondo i media spagnoli la coppia si è regalata un viaggioper riconciliarsi ufficialmente. Da parte dei diretti interessati, però, per il momento non ci sono state conferme. Sui social appaiono foto di spiagge mozzafiato e del loro magnifico relais ...

ilGiornale.it

... amati Vi siete mai chiesti pertempo saremo qui o perche' siamo qui Avete paura di morire... La consapevolezza di quello che il passato e il futurogia' scritto per noi. Ed e' per questo ...al M5s Majorino ha ribadito di non volere demonizzare i pentastellati ne' inseguirli. 'Conte non l'ho mai incontrato, sto aspettando che i Cinque stelle facciano delle proposte,... Ecco quanto guadagnano gli arabi che hanno battuto Messi e Co.