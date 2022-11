Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Andrea Abodi | “Saranno un grande successo”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Mancano ancora quattro anni, ma l’attesa per leinvernali diinizia a salire. In Italia, come al solito, sono tanti i dubbi nell’organizzazione di manifestazioni sportive di questo tipo, ma il Governo è convintissimo della propria scelta. A prendere la parola oggi, è stato il Ministro per lo sport e per i giovani,: “Il Governo è tutto schierato per un appuntamento davvero importante”. E poi: “Quello che faremo da ora in avanti è cercare di far comprendere all’opinione pubblica l’eredità sociale degli investimenti. Le strutture verranno messe a disposizione non soltanto delle, ma anche delle comunità”. Prosegue: “L’obiettivo principale del Cio e della sua agenda è di puntare ache non siano la rappresentazione ...