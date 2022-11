Coppa Davis | l’Italia ai quarti sfida gli Usa | la formula | il calendario | gli orari e la diretta tv

(Di martedì 22 novembre 2022) Parte la fase finale per assegnare la2022, ultimo grande appuntamento della stagione dal 22 al 27 novembre. Teatro: il cemento del Palacio de Deportes José Maria Carpena di Malaga. Presentedi Filippo Volandri, capace di vincere il proprio girone davanti a Croazia, Argentina e Svezia. Gli azzurri (unico trionfo nel 1976) arrivano a questo appuntamento con diverse incognite. Jannik Sinner non ci sarà a causa dell’infortunio alla mano destra. Così come Matteo Berrettini: il romano è stato convocato da Filippo Volandri ma non potrà essere impiegato a causa di quel problema al piede sinistro che lo tormenta da circa un mese. Se non dovesse farcela è pronto Lorenzo Sonego. Al momento l’unica certezza pare essere Lorenzo Musetti. Il doppio invece sarà affidato alla rodata coppia formata da Simone Bolelli e Fabio ...

