Salvini dichiara guerra alle multe stradali | Stop agli aumenti

(Di domenica 20 novembre 2022) “C’è un altro tema di queste ultime ore che riguarda l’aumento delle, legato a un automatismo del codice della strada. Sto lavorando per capire se é possibile bloccare anche questi”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo, a margine del congresso provinciale della Lega a Treviglio (Bergamo). “In un momento di crisi economica come questo – ha aggiunto – presentarsi a casa degli italiani dal primo gennaio con un aumento del 10% mi sembrerebbe assolutamente ingiusto e dannoso. Quindi se già in manovra riusciamo a modificare questo articolo…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

