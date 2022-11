Sei pezzi facili – Migliore | anticipazioni e streaming

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 19 novembre 2022) Stasera, sabato 19 novembre 2022, alle ore 22 su Rai 3 va in onda la prima puntata di Sei, sei adattamenti di altrettante opere di Mattia Torre diretti tutti da Paolo Sorrentino. Le pièce teatrali dell’autore scomparso nel 2019, dalle quali sono stati tratti sono:, Gola, Perfetta, Qui e ora, 465 e In mezzo al mare. Andranno in onda dal 19 novembre, e per cinque sabati consecutivi. “Mi manca molto Mattia, era una persona straordinaria che si faceva amare contà – ha detto Sorrentino presentando il progetto -. Siamo stati amici, ci siamo frequentati a sprazzi, che sono stati belli e intensi. Ho rimpianto di non averlo frequentato di più. Questo lavoro in qualche modo è servito anche a me per poter sentire ancora una volta la sua voce”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ...