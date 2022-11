(Di sabato 19 novembre 2022) Il pilota di Formula 1potrebbe essere perfetto per il team, lo ha detto il team principal Totoa Sky prima dell’ultimo Gran Premio dell’anno ad Abu Dhabi. “È un tedesco, si adatta incredibilmente bene alla stella. Penso che meriti un posto in Formula 1 e ora dobbiamo vedere se possiamo farcela”, ha aggiunto.ha anche fatto nuovamente riferimento agli stretti legami dellacon la famigliae, allo stesso tempo, alla priorità del figlio del sette volte campione del mondo Michael, in quanto il 23enne al momento ha scarse possibilità di trovare un posto di guida titolare per il 2023 alla Williams. Tuttavia, il requisito per raggiungere questo obiettivo è che il candidato preferito del ...

SPORTFACE.IT

La FIAche, fino a che non saranno finalizzate le conclusioni dei rapporti, non verranno ... E figura chiave viene considerata Shaila - Ann Rao, ex legale di Totoe della squadra di ...... Francescoche le prerogative dello stesso Ordine non costituiscano "quel complesso di ... e sono fra' Roberto Viazzo (unico confermato oltre a Rousseau e a, cooptato a giugno), lo ... F1: Wolff ribadisce il suo interesse per Mick Schumacher in Mercedes