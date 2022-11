Terribile incidente Roma | scontro tra 3 auto | 4 feriti | grave 22enne

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ancora un, ancora scontri tra più. Questa volta è successo nella notte appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, in via del Foro Italico, all’altezza dei campi sportivi, in direzione San Giovanni.nella notte in via del Foro Italico Tre i mezzi coinvolti: una Smart ForFour, che procedeva in direzione Stadio Olimpico, una Bmw Serie 1 e una Fiat Panda. Pare che loiniziale sia avvenuto tra le prime due, poi la Panda avrebbe centrato in pieno le vetture, ma la dinamica è ancora al vaglio ed è tutto da ricostruire. Sul posto, infatti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale: a loro il compito di fare chiarezza. 4Nellacarambola ...

LeccePrima

Dopo un anno di chiusura al traffico e ai pedoni, tutta via Genova torna libera e accessibile. Il tratto di strada, luogo delin cui crollò una gru e persero la vita tre operai, Filippo Falotico, Marco Pozzetti e Roberto Peretto , era stata chiusa e poi dissequestrata dalla Procura. In seguito è stata ...Unstradale non ha lasciato scampo ad un anziano, travolto da un veicolo in transito. E' quanto capitato poco dopo le 18 di giovedì nella zona di Villanova di Bagnacavallo. A farne le ... Terribile schianto tra auto e tir sulla superstrada, muoiono due salentini Terribile incidente mortale a Fano, nella zona industriale, avvenuto giovedì 17 novembre poco dopo le 15 del pomeriggio. Una donna di 73 anni è stata investita e uccisa da un tir in via Toniolo, ...dove era stato trasportato d'urgenza in seguito al terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba del giorno precedente sulla A1, nei pressi del casello di Parma, direzione Milano in ...