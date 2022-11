(Di giovedì 17 novembre 2022) Gli archeologi hanno da poco scoperto a, in Campania, uncostruito in una sfarzosa villa costiera. Si ipotizza che il proprietario di questo complesso edile fosse il celebre Giulio Cesare. Dai fotogrammi satellitari la sagoma delnon lascia dubbi. Le inquadrature subacquee intorno al castello aragonese delineano la forma semicircolare con la cavea. Quest’ultima ospitava le gradinate su cui sedevano gli spettatori, l’orchestra e la scena dove recitavano gli attori. I risultati delle analisi ci dicono che questoè datato tra il II e I secolo a.C. Stando a quanto si legge su FanPage.it, inizialmente scambiato per un’imbarcazione, l’equipe del dipartimento di Studi umanistici dell’Università IULM di Milano (diretto da Giovanna Rocca) ha poi smentito l’ipotesi e riconosciuto la vera natura ...

Baia, trovato un nuovo teatro romano sommerso Gli archeologi hanno da poco scoperto a Baia, in Campania, un teatro costruito in una sfarzosa villa costiera. Si ipotizza che il proprietario di questo ...Le recenti ispezioni subacquee sotto la fortezza quattrocentesca, dirette dall'università IULM di Milano, hanno permesso l'identificazione di un piccolo teatro del II-I secolo a.C.