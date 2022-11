GFVip che scandalo! Oriana trascina Antonino in bagno | scoppia la passione e la regia censura

Eppure, non tutti sembrano così convintiil loro sia vero amore: a esprimere un giudizio abbastanza velenoso è stata Eliana Michelazzo , altra concorrente del, la quale avrebbe così ...... 2022 'Daniele non dire a nessunowilma è positiva' lo sa già mezza casa 🙈 #pic.twitter.com/aoISyFsEIu - - (@TrashAddicted) November 16, 2022 ##incorvassi Daniele Darling...Nella notte, al Fratello Vip, abbiamo assistito a un momento di pericolosa vicinanza tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. In lacrime e distrutta per non essere riuscita a dormire, la Pelizon si è fi ...Spesso al Gf Vip si è parlato di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita. Il ragazzo si è duramente scagliato contro l’amico George Ciupilan, che con la Pelizon ha… Leggi ...