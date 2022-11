65° Grammy Awards | trionfo di nomination per Kendrick Lamar

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) È undiai 65°, in onda il 5 febbraio 2023, perche guida l’attesa cerimonia con ben 8 candidature: Record of The Year (The Heart Part 5), Album of the Year (Mr. Morale & The Big Steppers), Song of the Year (The Heart Part 5), Best Rap Performance (The Heart Part 5), Best Melodic Rap Performance (Die Hard feat. Blxst & Amanda Reifer), Best Rap Song (The Heart Part 5), Best Rap Album (Mr. Morale & The Big Steppers) e Best Music Video (The Heart Part 5). Successo anche per gli ABBA con 4s: la band scandinava di maggior successo al mondo ha ottenuto le candidature per Record of the Year e Best Group Performance con il singolo “Don’t Shut Me Down” e per Album of the Year e Best Pop Vocal Album con ...