Nazionale | il ct Mancini perde due giocatori per infortunio

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per via di problemi fisici, il commissario tecnico dellaitaliana Robertodovrà rinunciare a due difensori in vista delle prossime due amichevoli. PER NONRTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ieri è terminata la quindicesima giornata di Serie A, ora spazio ai Mondiali in Qatar che prenderanno il via tra meno di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.