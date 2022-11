Perché si dice «non cavare un ragno dal buco»? Risponde la Crusca

(Di sabato 12 novembre 2022) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci chiedono quale sia l’origine del modo di dire nonundalche indica l’incapacità di raggiungere l’obiettivo, nonostante gli sforzi. Una lettrice chiede se il modo abbia, o abbia avuto, anche un significato positivo ovvero ‘ottenere lo scopo prefissato’. RispostaIl significato dell’espressione nonundal/da unè oggi piuttosto chiaro e univoco nella valenza negativa di ‘non riuscire a raggiungere un obiettivo’, ‘fare uno sforzo inutile’, ‘non concludere nulla’, come appare dalla registrazione lessicografica dei dizionari dell’uso. Ma in passato questa locuzione era usata anche in senso più ampio, come testimoniano alcuni importanti vocabolari del XIX secolo: ‘Non saper riuscire a ...

Cookist

In un conflitto globale un atteggiamento del genere è da irresponsabili,ci si trova dinanzi ... Una folla colorata cheno alle armi, chiede subito il cessate - il - fuoco per imboccare la ...'Non solo non inquadrano il problema -la preside Santarelli - non lo individuano proprio come un problema'. Forse,a differenza delle droghe l'alcol appare più innocuo, più visibile e ... A San Martino ogni mosto diventa vino: perché si dice così