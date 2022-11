Bufera calcioscomesse | regalano angoli agli avversari | 7 calciatori licenziati

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 12 novembre 2022) Un nuovo scandalo calcioscommesse ha già portato gravissime conseguenze nel mondo del calcio. La Polizia di San Paolo ha avviato un’indagine su 11 casi sospetti di frode, nel mirino è finita principalemnte la partita giocata dal Batatais contro il XV de Jaù. Si tratta di gare giocate in Brasile nelle serie minori, iavrebbero forzato l’esito dei calci d’angolo per favorire gli scommettitori. Le anomalie si sono registrate già dai primi di minuti della partita, nel primo tempo sono stati concessi addirittura 11 calci d’angolo e la maggior parte sono arrivati attraverso scelte illogiche da parte dei. Facili passaggi verso i compagni o rinvii a liberare l’area sono diventate giocate senza senso e che ‘casualmente’ sono finite in calcio d’angolo. Le scommesse sportive prevedono, infatti, anche la giocata dei calci d’angolo. Sono tante ...