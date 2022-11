Neymar & Co cacciano Gabigol | lo sketch dei sosia

Corriere dello Sport

Arriva dal Brasile questo video in cui i sosia di alcune stelle della nazionale verdeoro (Marquinhos, Paquetà,e Gabriel Jesus) non ...Tanta fiducia ma anche tante pressione per& co che faranno il loro esordio giovedì 24 novembre alle ore 20 contro la Serbia . Le altre due squadre inserite nel girone G sono Svizzera e ... Psg, il grido affettuoso di Neymar per Verratti: "Ti voglio bene!" Nessuna superstizione da parte di O’Rey che pubblica sui social una sua foto con la Coppa del Mondo tra le mani e scalpita in attesa del prossimo mondiale.In attesa del Mondiale si può giocare costruendo la squadra tipo di coloro che non ne faranno parte in quanto esclusi a causa della mancata qualificazione ...