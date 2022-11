La battaglia di Alaa Abdel Fattah rovina i piani del regime egiziano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il detenuto politico più famoso del paese è in sciopero della fame da aprile e rischia la vita. Centinaia di persone chiedono la sua liberazione, vanificando la campagna d’immagine messa in piedi dal presidente Al Sisi con la Cop 27. Leggi

...ha vinto. Lasimbolica è stata vinta grazie alla dimostrazione del vostro supporto. Spero solo che il suo corpo e lui non vengano sacrificati per questo". Con queste parole Sanaa Seif,...Nelle successive ore didi strada l'attuale arrestato perse un occhio. Altri suoi ... Tutto ciò mentre la protesta dell'altro noto oppositoreAdb el - Fattah, che dopo oltre duecento ...Il detenuto politico più famoso del paese è in sciopero della fame da aprile e rischia la vita. Centinaia di persone chiedono la sua liberazione, vanificando la campagna d’immagine messa in piedi dal ...Il regime di al-Sisi tenta di ripulire la propria immagine all’esterno ospitando il vertice sul clima ma incarcera le sue menti più brillanti e indipendenti e viola sistematicamente i diritti umani, c ...