Fedez | “Il cancro mi ha reso una persona peggiore”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si dice spesso che affrontare una malattia possa portare a tirare fuori una forza che nemmeno si pensava di avere e che possa spingere a vedere la vita con una prospettiva differente, dando meno importanza alle cose materiali. Nel caso di, che sei mesi fa ha subito un intervento per un tumore al pancreas, è stato fondamentale il supporto della sua famiglia, formata dalla moglie, Chiara Ferragni, e dai suoi bambini, Leone e Vittoria, che non lo hanno mai fatto sentire solo. L’influencer era sempre al suo fianco quando era in ospedale, mentre i figli comunicavano con lui tramite videochiamata. Il giudice di X Factor è certamente consapevole di come la diagnosi precoce sia stata determinante e gli abbia permesso di evitare la chemioterapia, ma lui ha voluto provare a smontare questo luogo comune di cui si parla spesso. Almeno per lui è stato vero solo in parte. ...