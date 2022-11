Ducati | Ciabatti | ' Dopo Rossi periodo difficile | mondiale grazie a Dall' Igna - Sport - Motomondiale

Il direttore sportivoritorna con la mente al 2013 e al post Valentino: 'Non c'era una direzione chiara, meno male abbiamo convinto ...Un risultato storico "È chiaro che è un titolo mondiale importantissimo per innumerevoli motivi e per tante persone - ha affermato- . Sicuramente lo è stato per lavisto che avevamo ..."È chiaro che è un titolo mondiale importantissimo per innumerevoli motivi e per tante persone - ha affermato Ciabatti -. Sicuramente lo è stato per la Ducati visto che avevamo vinto solamente nel 200 ...Il direttore sportivo della casa italiana ha analizzato gli ultimi successi e la loro portata storica, soffermandosi poi sugli scenari futuri ...