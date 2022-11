Calcio | Motta | con il Sassuolo mi aspetto una reazione

(Di venerdì 11 novembre 2022) L'Inter è storia recente, un'umiliazione che brucia, ma che Thiagoprova a mandare in archivio così: "Capitolo chiuso". Capitolo chiuso con vista sul prossimo futuro, però: "Sono ancora ...

Thiagoè pronto a tornare agli antichi equilibri, quelli grazie ai quali ha ottenuto 4 vittorie consecutive tra campionato (Lecce, Monza e Torino) e Coppa Italia (Cagliari): con il ...Thiagoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna - Sassuolo , derby emiliano della quindicesima giornata della Serie A 2022/2023 . Così il tecnico dei rossoblu: 'Non vediamo l'ora di ...(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - L'Inter è storia recente, un'umiliazione che brucia, ma che Thiago Motta prova a mandare in archivio così: "Capitolo chiuso". Capitolo chiuso con vista sul prossimo futuro, ...Thiago Motta, allenatore del Bologna, parla alla vigilia della partita contro il Sassuolo, quindicesimo turno della Serie A 2022/2023.