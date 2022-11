Chi ha paura del 9 novembre? Valditara fa bene a ricordarlo | il Muro crollato è uno spartiacque

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Siamo ormai al punto che se un ministro intende celebrare le vittime del comunismo nel giorno della caduta deldi Berlino deve dapprima declinare il proprio dna antifascista. Chiedere per conferma al responsabile dell’Istruzione Giuseppe, costretto – in un’intervista a Repubblica – a ricordare di essere «figlio di un partigiano della Brigata Garibaldi» per parare le polemiche scatenate dalla sua lettera agli studenti in occasione del 9. Per non dire di qualche buontempone che lo ha attaccato per aver ricordato solo i «danni» del comunismo e non anche quelli del fascismo. Che è un po’ come accusare l’Anpi di festeggiare il 25 Aprile senza ricordare gli infoibati di Tito. Ma lasciamo stare. Polemiche sulla lettera diagli studenti Quel che invece l’iniziativa di ...