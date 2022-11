Weird Al Yankovic consiglia ai suoi fan di piratare il film con Daniel Radcliffe

(Di martedì 8 novembre 2022) Al, conosciuto comeAl, ha incoraggiato i fan che non possono vedere il biopic su di lui, interpretato da, ail. La pellicola si intitola: The AlStory ed è uscita in America su Roku Channel; non essendo disponibile in tutto il mondo,Al hato aifan di scaricarla illegalmente. Dopo l’uscita del nuovobiografico parodia, un fan ha chiesto ad Alcome avrebbe potuto fare a vedere ilin Australia poiché Roku Channel è disponibile solo per Stati Uniti, Canada e Regno Unito.ha rivelato che Roku sta attualmente pianificando di ...

In una recente intervista con /Film , Evan Rachel Wood ha parlato: The AlStory , il biopic con protagonista Daniel Radcliffe , affiancato da Rainn Wilson, Toby Huss, Julianne Nicholson. In tale occasione l'attrice ha parlato di un sogno nel ...L'attore ha fatto riferimento a un momento con Maggie Smith , la professoressa McGranitt nei film di Harry Potter: GUARDA ": The AlStory, Daniel Radcliffe e Evan Rachel Wood nel ...Evan Rachel Wood ha parlato Weird: The Al Yankovic Story, il biopic con protagonista Daniel Radcliffe, affiancato da Rainn Wilson, Toby Huss, Julianne Nicholson. In tale occasione l’attrice ha parlato ...Esiste un modo per vedere il biopic su Al Yankovich con Daniel Radcliffe in Australia Il comico ha proposto una bizzarra idea a un fan ...