Calciomercato.com

Commenta per primo Quest'oggi l'ex attaccante di Roma e Fiorentina Roberto, durante un collegamento con Radio Radio , ha rivelato un'operazione di mercato in dirittura d'arrivo. Queste le sue dichiarazioni: ' La Juventus prenderà un giocatore dal Real Madrid, si ...... con risultati non banali che hanno avuto uneffetto sulla classifica. Sorprendono le ... Una decisione su cui, secondo l'ex attaccante Roberto, il Var sarebbe stato condizionato dall'... Pruzzo è certo: 'La Juventus prenderò un ex difensore della Fiorentina' Intervenuto ai microfoni di "Radio Radio", Roberto Pruzzo, ex bomber, tra le altre, della Roma, commenta così il k.o della Juventus in Champions League contro il Benfica a ...Naufragio totale per la Juventus, la disfatta di Lisbona sancisce non solo l'uscita dall'Europa ma la crisi irreversibile di Allegri ...