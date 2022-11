Maldini svela la sua reazione dopo il gol del figlio Daniel contro il Milan | le parole 

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 7 novembre 2022) Paolo, direttore tecnico del, ha ricevuto il premio Golden Boy come Miglior Dirigente Sportivo e ha parlato anche della vittorialo Spezia, che ha permesso ai rossoneri di restare aggrappati alla scia del Napoli capolista. La leggenda rossonera è stata inevitabilmente interrogata su suo, autore del momentaneo pareggio dello Spezia. “Era una cosa scritta. Era scritto perché era scritto. La mia idea era di vincere magari più facilmente, non all’ultimo minuto… Dentro da papà non potevo che essere strafelice“.non nasconde una punta di orgoglio, anche perchè poi il gol di Giroud ha raddrizzato la partita e assicurato il tre punti per la squadra di Pioli.Spezia Il direttore tecnico ...