GF Vip | terremoto in casa | si lasciano in diretta! – VIDEO

Sportitalia.it

...sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello. le new entry promettono di essere un vero e proprioche sconvolgerà la vita degli altri ......7" ha rilevato però che, in ogni caso, al tempo il calciatore non "era solo", bensì impegnato con la giovane Noemi Bocchi . Provocatrice per natura, e probabilmente inconsapevole del... Terremoto al GF Vip, Antonella Fiordelisi choc: gesto estremo davanti a tutti All'interno della casa del GF Vip è scoppiata ufficialmente la bomba: le notizie dall'esterno corrono e non ci si passa sopra ...Il conduttore del “GF Vip 7” ha rilevato però che, in ogni caso, al tempo il calciatore non “era solo”, bensì impegnato con la giovane Noemi Bocchi. Provocatrice per natura, e probabilmente ...