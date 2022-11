Agenzia ANSA

L'ultima nave con i civili evacuati dalla riva destra del Dnepr, a Kherson, ha effettuato oggi la traversata per attraccare alla riva sinistra. Lo ha detto Kirill Stremousov, vice capo dell'...... ha riferito al presidente Vladimir Putin che la mobilitazione parziale per l'Ucraina si è. 28 ott 09:16: completata evacuazione dei civili da Kherson L'evacuazione dei civili dalla ... Filorussi, conclusa evacuazione organizzata da Kherson - Ultima Ora L'ultima nave con i civili evacuati dalla riva destra del Dnepr, a Kherson, ha effettuato oggi la traversata per attraccare alla riva sinistra. Lo ha detto Kirill Stremousov, vice capo dell'amministra ...Guerra in Ucraina, la diretta del 4 novembre 2022 Le mani di Putin sull'Africa, i legami d'oro tra il gruppo Wagner e l'esercito del Sudan ...