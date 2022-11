Esplosione in casa | Leonardo Franza morto a 20 anni dopo una settimana di agonia | ustioni sul 60% del corpo

Tra i ragazzi rimasti feriti in seguito all'dovuta a una fuga di gas nell'appartamento in cui vivevano tutti insieme, il ventenne era quello che versava in condizioni più gravi, con ...Non ce l'ha fatta uno dei sei giovani imperiesi ustionati in seguito all'avvenuta il 31 ottobre, a ridosso della notte di Halloween in una villetta ai margini di Molini di Triora, nella Valle Argentina. Leonardo Franza, 21 anni, di Riva Ligure, era uno dei 4 ...Dopo una settimana di agonia, è morto uno dei cinque ragazzi rimasti ustionati nell'esplosione avvenuta in un appartamento di Molini di Triora (Imperia) durante una festa di Halloween.Non ce l’ha fatta uno dei sei giovani imperiesi ustionati in seguito all’esplosione avvenuta il 31 ottobre, a ridosso della notte di Halloween in una villetta ai margini di Molini di Triora, nella Val ...