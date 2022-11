Israele | il futuro è ogni giorno

Leggi su panorama

(Di sabato 5 novembre 2022) Nonostante l’instabilità politica, Gerusalemme è sempre più avanguardia mondiale. E mentre svetta nelle tecnologie (anche in campo bellico) punta al rango di potenza energetica. Cinquecento chilometri quadrati nel Mar Mediterraneo, potenzialmente ricchi di gas e con un valore stimato in miliardi di dollari. A contenderseli, due Paesi che tra loro non hanno relazioni diplomatiche, hanno già combattuto guerre ufficiali e guerre ibride, e formalmente si trovano ancora in «stato di guerra» sin dalla loro nascita come Stati indipendenti. Sonoe Libano, una democrazia compiuta la prima e un complicatissimo sistema politico il secondo. Entrambi condividono una crisi di leadership dei rispettivi governi: con Gerusalemme che ha visto avvicendarsi tre premier al governo in altrettanti anni, e con il Libano in piena decadenza di legittimità politica, colpito da una ...