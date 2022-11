Juve-Psg | polemica infinita | arbitro ‘accerchiato’

Mourinho stroncato: 'Allasarebbe stato eliminato come Allegri' Massimiliano Allegri © ... 'Secondo me Mourinho è solamente un allenatore da, da top club - ha dichiarato Camelio - Può rendere ...Non sarà stata la partita da vincere per forza, ma la sconfitta contro ilnon fa che aumentare l'amarezza in casa Juventus , eliminata dalla Champions , retrocessa in Europa League e, ciliegina sulla torta, battuta in casa anche dalla formazione parigina. I bianconeri ...Allegri ritrova Federico Chiesa: ora col ritorno dell'esterno bianconero un'altra Juventus è davvero possibile ...Dopo Chiesa, la Juventus ritrova altri tre reduci da infortuni contro l'Inter, più Danilo che col PSG era squalificato ...