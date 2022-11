Listeria negli alimenti | maxi operazione dei Nas

(Di mercoledì 2 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Non c’è soltanto il prosciutto cotto fatto in Brianza a riportare l’allarme, il batterio che con la sua presenza in lotti di wurstel aveva provocato nelle scorse settimane tre decessi e oltre 60 ricoveri: ora nuovi controlli dei Nas portano alla luce una diffusa serie di irregolarità. I Nas sequestrano 14 tonnellate di... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

In seguito all'allarme intossicazione daalimenti crudi o con cottura ridotta, come il prosciutto o i wurstel , i Nas hanno sequestrato q uattordici tonnellate di alimenti irregolari, per un valore commerciale di circa 327.000 ...Controlli dei Nas in centinaia di aziende in tutta Italia contro il rischioalimenti. Quattordici tonnellate di alimenti irregolari sequestrati, per un valore commerciale di circa 327.000 euro, e 23 imprese produttive e commerciali, il cui valore economico è di ...A seguito dei controlli dei Nas sono stati rilevati 541 violazioni tra cui la stesura di falsi referti sullo stato alimentare dei prodotti.A seguito dei controlli dei Nas sono stati rilevati 541 violazioni tra cui la stesura di falsi referti sullo stato alimentare dei prodotti.