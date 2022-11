Bambino di 11 anni percorre trentacinque chilometri in bici per portare un fiore alla bisnonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’amore per i propri cari defunti non si ferma davanti a nulla e non conosce età. Un ragazzino di 11ha percorsoincletta perunsulla tomba della. Era deceduta due giorni fa. Oggi 2 novembre , nel giorno della commemorazione dei defunti, il ragazzono voleva a tutti i costiunsulla tomba della sua congiuunta. Così si è messo inin località Manocalzati, alle porte di Avellino, ed è arrivato dopo quasi quattro ore di pedalate al cimitero di Montemarano, piccolo centro dell’Alta Irpinia dove risiede la famiglia. Il problema è che non aveva detto nulla ai suoi genitori. La vicenda commovente, l’ansia dei genitori Dopo i funerali della ...

ilgazzettino.it

Undi 11è sparito nel giorno della commemorazione dei defunti: senza avvertire la famiglia si è messo in sella a una bicicletta e, partendo da Manocalzati, alle porte di Avellino, è ...Il cantante è stato impegnato per oltre 15con Monica Farina , da cui ha avuto sei figli: Zoe, ... - Quando eraBiondi cantava nei cori gregoriani delle parrocchie di Catania. - Conosce ... Bambino di 7 anni morto in 48 ore: «Sembrava un normale raffreddore». Il padre: «Attenzione a questi sintomi» Risale ormai a 8 giorni fa la direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che intimava alle navi umanitarie di tenersi alla larga dalla acque italiane. Allora erano 2, la Humanity 1 ...Bambino di 2 anni ingerisce hashish in casa: ricoverato all'ospedale di Vicenza Un bimbo di 2 anni è stato portato in ospedale dopo aver ingerito dell'hashish lasciato incustodito nella camera da ...