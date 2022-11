Ladispoli | il 5 novembre il consigliere delegato al quartiere Monteroni incontra i residenti

(Di martedì 1 novembre 2022)– Sabato 5alle ore 17:30 presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo”, Lorena Panzini,al, incontrerà idella frazione rurale. “Sarà un momento di confronto e condivisione delle linee guida dell’Amministrazione comunale – ha commentato Panzini – nel quale analizzeremo tutte le criticità delgrazie anche all’ascolto di tutti i cittadini”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale ...

TerzoBinario.it

Il calendario prevede lunedì 31ottobre: Piazzale Nazario Sauro; martedì 1festivo; mercoledì 2: via Ostia Antica / Via Tirrenia; giovedì 3; Via del Porto; venerdì 4 ottobre: Via ...Sabato 5alle ore 17:30 presso l'Aula Consiliare "Fausto Ceraolo", Lorena Panzini, consigliere delegato al quartiere Monteroni, incontrerà i residenti della frazione rurale. "Sarà un momento di ... Aperta a Ladispoli la farmacia 3 di via Bari il primo novembre con orario continuato • Terzo Binario News 1° Novembre all’insegna dell’estate sul Litorale Romano, dove cittadini e turisti si sono riversati sulle spiagge di Ostia, Fiumicino, Fregene, Ladispoli, Torvaianica e Anzio, solo per citare qualche ...Ladispoli, meteo per Martedì 1 Novembre 2022. Giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperatura minima 15°C, massima 24°C ...