L’ala “cautamente ottimista” dell’Arsenal sarà pronta per lo scontro con il Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’Arsenal è “” per l’infortunio alla caviglia subito domenica da Bukayo Saka contro il Nottingham Forest non è grave. Saka ha zoppicato durante la sua squadra Vittoria per 5-0 domenica pomeriggio in Premier League. L’esterno inglese ha iniziato la partita alla grande, assistendo al primo minuto di Gabriel Martinelli dopo cinque minuti. Ha lottato con un colpo alla caviglia dopo alcune difficili sfide di Renan Lodi di Forest. Saka si era anche schiantato contro un cartellone pubblicitario dietro la porta al decimo minuto. Sostituiti dopo soli 27 minuti, Arsenal e Inghilterra devono ancora scoprire l’intera portata dell’infortunio del giovane. Con un enormecontro ilin arrivo prima della trasferta ai Wolves il 12 novembre, Mikel Arteta ...