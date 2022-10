Alfonso Signorini svela tutto ad Alberto | ecco cosa ha riferito su Antonella

(Di lunedì 31 ottobre 2022)rivela adDe Pisis le parole diFiordelisi che cerca di “proteggerlo” da Edoardo Donnamaria per non farlo illudere Dopo la conversazione di ieri notte traE Edoardo sue cioè sul consiglio che la vippona ha dato al suo amico speciale di non essere troppo espansivo conDe Pisis per non illuderlo, oggi, durante il daytime, il conduttorelo ha rivelato ad. “La nostraha chiesto a Edoardo di stare lontano da te. Quindi caro Albe se vuoi fare una piazzata adpuoi farlo“. Facciamo un passo indietro.ha detto ad Edoardo di non ...

Non sappiamo se la rivelazione di Antonella Fiordelisi possa essere supportata da prove incontrovertibili , ma è probabile chescelga di indagare a fondo in merito. Lo scoop in ...Ieri notte Antonella Fiordelisi ha consigliato a Edoardo Donnamaria di essere meno espansivo con Alberto De Pisis per non illuderlo. Poco fa- durante il daytime - ha spifferato tutto al biondino: 'L a nostra Antonella ha chiesto a Edoardo di stare lontano da te Alberto. Quindi caro Albe se vuoi fare una piazzata ad ...Alfonso Signorini rivela ad Alberto De Pisis le parole di Antonella Fiordelisi che cerca di “proteggerlo” da Edoardo Donnamaria per non farlo illudere Dopo la conversazione di ieri notte tra Antonella ...Sono ormai diverse stagioni che Alfonso Signorini è il conduttore del GF Vip arrivato alla settima edizione. Ma quanto guadagna a settimana Il suo cachet è esorbitante: ecco a quanto ammonta la cifra ...