“Ma è incontenibile” Madonna | super Senza veli a 64 anni | sfida la censura e sconvolge i fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 ottobre 2022) Clamorose foto pubblicate da, che si è messa ine ha fatto strabiliare gli occhi a tutti i suoi fan. Nessuno si sarebbe aspettato qualcosa di simile dalla cantante, che è arrivata a 64ma ha ancora un animo giovanile. E anche il fisico non è ovviamente da meno, visto che anche le ragazze la invidiano per la sua forma fisica. Certamente nell’ultimo periodo è diventata sempre più stravagante e queste ultime immagini di leireggiseno hanno raggiunto l’apice della sua sana follia. E chissà cos’altro potrà fare in futuro. Tra l’altro, oltre a questosfoggiatovergogna, aveva fato discutere per un gesto e un annuncio ad inizio ottobre. Guardando il video disu ...