Bilal in carcere dopo il colpo ' Non ha 12 anni | ne ha 14'

(Di venerdì 21 ottobre 2022), il bambino diventato quasi una celebrità per i suoi furti 'impuniti' in zona Stazione Centrale, non è poi così bambino. Dinon ne avrebbe 12 - il motivo per cui nelle ultime tre settimane ...

Colpo di scena:avrebbe 14 anni e non i 12 certificati da una precedente radiografia del polso, un esame in virtù del quale il ragazzino è sempre solo stato segnalato all'autorità giudiziaria, ...... oppure sta sbagliando il nuovo esame e il ragazzo è iningiustamente. L'unica cosa certa, al momento, è che attorno alle 2.30 della scorsa notteè stato fermato dalla polizia in piazza ...Nessuna delle quindici comunità dove è stato ospitato è riuscita a convincere il giovane rapinatore che possa esistere per lui un futuro migliore ...Bilal, il bambino diventato quasi una celebrità per i suoi furti “impuniti” in zona Stazione Centrale, non è poi così bambino. Di anni non ne avrebbe 12 - il ...