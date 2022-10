LIVE Partizan-Virtus Bologna 51-32 | Eurolega basket in DIRETTA | V nere in enorme difficoltà all’intervallo a Belgrado

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO DIDALLE 20.30 TOP SCORER –: Nunnally 15;: Mickey, Weems 5 Finisce il secondo quarto,che, tranne un breve momento, è finora stato sempre padrone del campo in via assoluta. 51-32 Giro e tiro di Nunnally nel suo stile, mortifero. 49-32 2/2 Andjusic. Troppo elevata la pressione di Lundberg su Andjusic, liberi. 47-32 2/2 Hackett. 50? a fine secondo periodo. Fallo subito dopo di Andjusic, due liberi per Hackett. 47-30 Contropiede, altra tripla stavolta di Madar. 44-30 Tripla di Nunnally sul rimorchio del contropiede di Andjusic, time outcon 1’27” alla seconda ...