Napoli | migliaia di ‘capuzzelle’ e scheletri che avverano i desideri | dove si trova il luogo perfetto per Halloween

Leggi su funweek

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tra una settimana saràe c’è chi non vede l’ora di prendersi un momento di pausa e staccare almeno per qualche giorno dalla routine. Come? Andando alla scoperta di nuovi posti che hanno molto da raccontare nella notte più paurosa dell’anno. Tra i tanti presenti in Italia, c’è il cimitero Le Fontanelle a. LEGGI ANCHE:–Il paese in verticale a pochi Km dasila perla della Costiera Amalfitana Le Fontanelle a, tra leggenda e storia: tutte le curiosità Le Fontanelle è un immenso e antico cimitero sotterraneo al Rione Sanità di, che più volte sembravasse essere chiuso ma è ancora accessibile e le “capuzzelle” sono diventate sempre più popolari. Il posto è ricco di leggende: da quella del ...