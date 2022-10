InsideOver

invece vuole raggiungere la pace, ma solo a condizioni che la Russia ritorni all'interno dei ... 'La Crimea, il ponte, l'inizio', ha scritto su TwitterPodolyak, consigliere del capo dell'...Nei mesi scorsi su Twitter il vice primo ministro ucraino,Fedorov, ha sottolineato come ... MAPAGA Il finanziamento dei sistemi costerebbe più di 120 milioni di dollari per il resto dell'... Chi è Mykhailo Podolyak, l'uomo della guerra-ombra dell'Ucraina Mosca istituisce una commissione di inchiesta per definire dinamiche e responsabilità dell'attacco al Ponte di Kerc, unico collegamento tra Crimea e Russia.(di Mauro Evangelisti) - Sono le 6 del mattino in Crimea quando un camion proveniente dalla Federazione Russa viene fermato al check point, controllato superficialmente e poi lasciato passare. Entra s ...