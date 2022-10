Cerreto Sannita in fermento per la “Camminata tra gli Olivi”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Domenica 30 ottobre, la domenica che precederà ale 4 “Domeniche dell’Olio” di novembre, ben 7 Città dell’Olio della Campania saranno protagoniste della sesta edizione della “tra gli”, l’evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in oltre 160 città italiane per promuovere il paesaggio e il territoriocolo, nonché per sviluppare il turismo dell’olio. Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline, è sicuramente un’esperienza inedita e unica. Lasi svolgerà ad Anacapri (NA), Caiazzo (CE), Campagna (SA),(BN), ...

