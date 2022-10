Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2 | le Anticipazioni dell' Ultima Puntata in onda stasera su Rai 1

Stasera andrà in onda l'ultima puntata di2 , la fiction di Rai1 con Vanessa Scalera che ancora una volta ha fatto registrare ottimi ascolti. Ormai il sostituto procuratore di Matera è diventato un personaggio cult. E con lei ...A interpretare i panni del protagonista Massimiliano Gallo , volto conosciuto di serie tv di successo comee I Bastardi di Pizzofalcone . Nella serie, Vincenzo Malinconico è un ...Barbara Ronchi rivela: "La domenica andavamo alla scoperta di Matera e dintorni" Stasera andrà in onda l'ultima puntata di Imma Tataranni 2, la fiction di ...Iconica, appariscente e carismatica com’è, Imma Tataranni non poteva che diventare una beniamina del pubblico, appassionando con la sua buffa e intricata vita privata, che la vede sempre in bilico tra ...