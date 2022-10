Nel Cilento | il Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo Vivo in lutto per la morte dell’esorcista Vella

Info Cilento

... il Casertano e il Sannio fino alle zone di Costa d'Amalfi e delapprezzati da un vasto ... e da un focus su 'Imprenditorialità e professionalitàsettore agroalimentare al centro di un ...cuore deltroviamo Roscigno Vecchia, "Paese - Museo" patrimonio Unesco abbandonato da moltissimi anni. In Valtellina, infine, ci sono Savogno e Codera, due luoghi che possiamo raggiungere ... Falsi diplomi in Cilento: in 182 rischiano il processo Appuntamento il prossimo 15 ottobre con Sapori d'Autunno a Laureana Cilento. Un evento per gustare le tipicità locali ...Spettacoli-Eventi: Nato nel 1997 come primo festival italiano di cinema spirituale e dialogo interreligioso, per una cultura della pace e del dialogo..