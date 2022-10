Centro per l’impiego a Fiumicino | Calcaterra e Petrillo | “Una necessità non più rimandabile”

(Di martedì 11 ottobre 2022)– “Abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa regionale che rientra nel Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), che ha visto la presenza di un camper, la settimana scorsa a Isola sacra e questa settimana a Passoscuro (leggi qui), che ospita uno sportello mobile che eroga servizi per il lavoro dedicati ai cittadini e alle cittadine con lo scopo di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro”. Così, in una nota stampa, il consigliere comunale del Partito democratico Stefanoe il consigliere comunale della Lista civica Zingaretti Angelo. “Quello di fornire strumenti utili soprattutto ai giovani nella ricerca di un lavoro – spiegano – è da sempre obiettivo anche della nostra Amministrazione, che infatti ha sposato subito l’iniziativa regionale. Adesso però è necessario mettere in piedi ...

