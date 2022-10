Governo | Ricciardi M5S | ' tardivo appello Letta a unità | andava fatto prima voto' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - L'all'opposizione unitaria contro il Governo -anche in piazza se necessario- lanciato ieri dal segretario dem Enrico, non sembra fare presa nel M5S, stando almeno alla risposta che arriva da uno dei vicepresidenti del Movimento, Riccardo, fresco di una nuova elezione che lo vedrà rientrare a Montecitorio, tra le file pentastellate. "L'all'delle elezioni non dopo - dice sferzanteall'Adnkronos -. Mi sembra davvero paradossale che daarrivi solo dopo il". "Se il Pd ha deciso di rompere è perché Draghi non poteva essere messo in discussione -con dubbi per di più leciti- per una sorta di lesa maestà, ...