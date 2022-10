Belfast | questo Amarcord forse è la cosa migliore mai fatta da Kenneth Branagh

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Sky Cinema 2, ore 21.15. Con Judi Dench, Ciaran Hinds, Catriona Balfe. Regia di. Produzione Gran Bretagna, 2021. Durata: 1 ora e 38 minuti.. LA TRAMA Negli anni 60 il piccolo Buddy (nove anni) vive felice in un quartiere operaio di. Ma il quartiere, a maggioranza protestante, hauna non esigua parte di residenti cattolici e i conflitti sono nell'aria. Quando esplodono la convivenza non è più possibile e la famigliola deve decidere se rimanere lì o trasferirsi altrove . Il piccolo, spensierato mondo di Buddy può svanire da un momento all'altro. PERCHÈ VEDERLO Perchédiè probabilmente lamaidal regista irlandese (e ...

Belfast: un emozionante film in bianco e nero, 7 nomination agli Oscar Perché stasera in tv il film da vedere è Belfast di Kenneth Branagh (anteprima tv su Sky) Scopri tutto: storia vera, trama. cast, contesto storico.Questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Due (e in streaming su NOW) arriva in prima tv Belfast, il film semi-autobiografico di Kenneth Branagh.