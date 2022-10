Alfonso Signorini caccia Sara Manfuso dallo studio di GF Vip – Video

(Di giovedì 6 ottobre 2022)- GFVIP Puntata tosta peral Grande Fratello Vip. Dopo aver mostrato ai concorrenti della casa un’amara lettera di Marco Bellavia, il conduttore ha dovuto infatti fare i conti con un’accusa della ritirata, che ha deciso di espellere dellodopo che ha parlato di una “molestia” subita da Giovanni Ciacci. Tutto è partito quandoha dato la parola aper chiederle come mai si fosse ritirata. Laha quindi chiarito che preferiva che fosse qualcun altro a concorrere, al posto suo, per via di quanto successo con Bellavia. Dopo pochi attimi, l’opinionista tv ha però spostato il discorso sul personale. “Non mi sono sentita tutelata, ...

... andava contro tutti i miei principi anche se non sono stata tra quelli che hanno fatto male a Marco, e di questoti ringrazio'.le chiede se però non fosse stato meglio restare ...Quel diavolo diha aperto la puntata salutando Bellavia con affetto, dicendogli: "So che presto sarai qui in studio con noi e incontrerai i vipponi".dice che Marco ha ...Puntata tosta per Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Dopo aver mostrato ai concorrenti della casa un’amara lettera di Marco Bellavia, il conduttore ha dovuto infatti fare i conti con un’accusa ...Grande Fratello Vip 7, Marco Bellavia ha aperto il suo cuore scrivendo una lunga lettera ai suoi ex coinquilini: ecco le sue ...