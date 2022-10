Tra 80 anni rimarranno meno di 37 milioni di italiani: le catastrofiche stime dell’Onu (Di martedì 4 ottobre 2022) L’allarme è noto da tempo: l’Italia va incontro al deserto demografico. Ugualmente, però, i numeri dell’ultima analisi della Population division dell’Onu generano stupore e inquietudine: secondo le previsioni 2022 del dipartimento delle Nazioni Unite che si occupa della popolazione, infatti, gli italiani si ridurranno a 36,9 milioni di abitanti nell’arco di meno di 80 anni, tornando al numero di abitanti del 1883. Una stima che continua a scendere, visto che nel 2019 le proiezioni per lo stesso anno 2100 parlavano di una prospettiva di 40 milioni. Dunque, nell’arco di appena tre anni abbiamo perso, potenzialmente, 3,1 milioni di abitanti. Per l’Onu nel 2100 il numero di italiani scenderà a quello del 1883 Rispetto all’Italia di oggi, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) L’allarme è noto da tempo: l’Italia va incontro al deserto demografico. Ugualmente, però, i numeri dell’ultima analisi della Population divisiongenerano stupore e inquietudine: secondo le previsioni 2022 del dipartimento delle Nazioni Unite che si occupa della popolazione, infatti, glisi ridurranno a 36,9di abitanti nell’arco didi 80, tornando al numero di abitanti del 1883. Una stima che continua a scendere, visto che nel 2019 le proiezioni per lo stesso anno 2100 parlavano di una prospettiva di 40. Dunque, nell’arco di appena treabbiamo perso, potenzialmente, 3,1di abitanti. Per l’Onu nel 2100 il numero discenderà a quello del 1883 Rispetto all’Italia di oggi, ...

